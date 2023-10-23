الأمم المتحدة: احتياج غزة إلى الوقود مُلح مثل الماء والغذاء

شدد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم (الاثنين)، أن قطاع غزة يحتاج إلى الوقود بشكل ملّح مثل الماء والغذاء تماماً.
وأوضحت مديرة الاتصالات في الوكالة تمارا الرفاعي، لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أن قافلتي المساعدات اللتين دخلتا غزة، السبت والأحد، تخففان بالكاد من الأوضاع القاسية داخل القطاع.
وحذرت من أن الوضع في غزة خطير للغاية، والمساعدات الإنسانية التي دخلت ليست سوى النذر اليسير.
ولفتت إلى أنه دون الوقود، لن يكون من الممكن التجول في غزة، أو تشغيل محطة تحلية المياه للحصول على مياه الشرب النظيفة أو تشغيل المستشفيات وآليات الإنقاذ.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، أنه لن تسمح بدخول الوقود إلى غزة.