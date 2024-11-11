روسيا تقول إنها ستدشّن محطتها الفضائية عام 2027 وتجهّز مشروعاً جديداً للقمر

قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف؛ إن موسكو ستدشّن محطتها الفضائية عام 2027، مشيراً إلى أنها ستتميّز بوضع "وطني" عكس محطة الفضاء الدولية، وإن كانت ترحب بالتعاون الدولي فيها.