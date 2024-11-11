روسيا تقول إنها ستدشّن محطتها الفضائية عام 2027 وتجهّز مشروعاً جديداً للقمر

قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف؛ إن موسكو ستدشّن محطتها الفضائية عام 2027، مشيراً إلى أنها ستتميّز بوضع "وطني" عكس محطة الفضاء الدولية، وإن كانت ترحب بالتعاون الدولي فيها.
وقال المسؤول الروسي، إن هذه المحطة ستكون ذات بنية مفتوحة، لكنها تتمتع بوضع وطني، مع إمكانية السماح بالتعاون الدولي مع الشركاء الموثوقين، بحسب قوله في تصريحات نقلتها وكالة "إنترفاكس" الروسية.
ولفت مانتوروف؛ إلى أن روسيا تجهّز أيضاً في الوقت الحالي مشروع محطة أبحاث قمرية دولية، وستكون مفتوحة لمشاركة جميع الشركاء الموثوقين المهتمين بالتعاون مع موسكو في هذا المجال.
وأشارت الوكالة إلى أن روسيا تخطط لبناء محطة فضائية وطنية كبديلٍ لمحطة الفضاء الدولية، وسيبدأ نشرها بإطلاق وحدة بحثية وطاقة في عام 2027، وسيتم إطلاق وحدات العقدة وغرفة الضغط في المرحلة الأولى قبل عام 2030، ليتبع ذلك إطلاق وحدة أساسية لتشغيل المحطة.
وتتضمن المرحلة الثانية التحام وحدتين أخريين بين عامَي 2031 و2033.
وسبق أن أشارت موسكو إلى أن أعضاء مجموعة "بريكس" يمكنهم إجراء أبحاثهم بحرية على محطة الفضاء الروسية.