الرئيس السريلانكي يقرر الفرار من البلاد .. وموظفو المطار يرفضون ختم جواز سفره

كشف مسؤولون سريلانكيون، اليوم (الثلاثاء)، أن رئيس البلاد غوتابايا راجابكسا نُقل جوًا إلى قاعدة عسكرية قريبة من المطار الدولي الرئيسي أمس، ما يثير التكهنات عن احتمال فراره إلى منفى في الخارج.
وأفاد المسؤولون بأن مسؤولي الهجرة يرفضون التوجه إلى قاعة كبار الزوار لختم جواز سفره، فيما يصر "راجابكسا" على عدم استخدام المرافق العامة.
وأضافوا أن أربع طائرات تجارية تقل حاشيته أقلعت متوجهة إلى أماكن في الشرق الأوسط، لم يكن "راجابكسا" على متنها.
من جانبه، بين مصدر عسكري أن "راجابكسا" الذي لا يزال القائد الأعلى للقوات المسلحة، لديه خيار المغادرة على متن طائرة تابعة لسلاح الجو.
وبعد فراره من القصر الرئاسي في كولومبو بمواكبة أمنية من سلاح البحرية السبت، قبل وقت قصير من اقتحامه من قبل محتجين، لجأ الرئيس البالغ من العمر 73 عامًا إلى منشأة تابعة للبحرية في شمال شرق البلاد، ومحاذية للمطار الدولي الرئيسي.
وبعد ساعات أعلن رئيس البرلمان أن "راجابكسا" سيستقيل الأربعاء لإفساح المجال أمام انتقال سلمي للسلطة.