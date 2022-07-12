الرئيس السريلانكي يقرر الفرار من البلاد .. وموظفو المطار يرفضون ختم جواز سفره

وبعد فراره من القصر الرئاسي في كولومبو بمواكبة أمنية من سلاح البحرية السبت، قبل وقت قصير من اقتحامه من قبل محتجين، لجأ الرئيس البالغ من العمر 73 عامًا إلى منشأة تابعة للبحرية في شمال شرق البلاد، ومحاذية للمطار الدولي الرئيسي.