العالم

رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام السفارة الأردنية ومقر رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت بالسودان

"العيسى" شدد على ضرورة التزام الأطراف السودانية بالتعهدات المتفق عليها وفق "إعلان جدة"
رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام السفارة الأردنية ومقر رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت بالسودان
واس
واس

دانت رابطة العالم الإسلامي جريمتَيْ اقتحام سفارة المملكة الأردنية الهاشمية، ومقر سكن رئيس المكتب العسكري في سفارة دولة الكويت بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وشدد أمين عام الرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على ضرورة احترام المواثيق والأعراف الدولية، التي تضمن الحمايةَ والسلامةَ لمقرّات البعثات الدبلوماسية وطواقمها البشرية.

كما شدد على ضرورة التزام الأطراف السودانية بما تمّ الاتفاق عليه من تعهدات وفق "إعلان جدة" الأخير، تمهيدًا للوصول إلى وقف شامل ودائمٍ لإطلاق النار، وإيجاد حل نهائي لهذه الأزمة المؤلمة التي تعصف بالسودان وشعبه العزيز.

السودان
الأردن
الكويت
رابطة العالم الإسلامي
الخرطوم
اقتحام السفارات
سفارة الكويت في الخرطوم
سفارة الأردن في الخرطوم

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org