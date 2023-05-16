رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام السفارة الأردنية ومقر رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت بالسودان

كما شدد على ضرورة التزام الأطراف السودانية بما تمّ الاتفاق عليه من تعهدات وفق "إعلان جدة" الأخير، تمهيدًا للوصول إلى وقف شامل ودائمٍ لإطلاق النار، وإيجاد حل نهائي لهذه الأزمة المؤلمة التي تعصف بالسودان وشعبه العزيز.