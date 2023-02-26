رئيس وزراء اليابان يدعو للتوسع في زيادة الأجور لكبح التضخم

وتشهد اليابان منذ سنوات تباطؤًا في نمو الأجور، مع إقدام الشركات تحت ضغط من المخاوف على تكديس كميات قياسية من النقد مع الحد من تكاليف العمالة، رغم الضغط الحكومي على الشركات لزيادة الأجور.