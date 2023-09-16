خطفتهم "طالبان" من مكتبها.. احتجاز 18 موظفاً بمنظمة سويسرية في أفغانستان

وأوضحت المنظمة المسجّلة في سويسرا، أن الموظفين خُطفوا من مكتبها في ولاية غور في وسط أفغانستان، ونُقلوا إلى العاصمة كابل؛ حيث أُوقف أفغانيان، وعضو من الفريق الدولي في الثالث من سبتمبر، ثم 15 أفغانياً، بحسب "روسيا اليوم".