"كرههم منذ سرقة منزله".. مهاجم المركز الثقافي في باريس استهدف قتل أجانب

وقالت لور بيكوا، في بيان صحفي: "إن المشتبه به تخلى أخيرًا عن اتخاذ أي إجراء، بالنظر إلى قلة الحاضرين وبسبب ملابسه التي تمنعه من إعادة شحن سلاحه بسهولة"، وفقًا لـ"فرانس برس".