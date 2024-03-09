صور: ضحايا الجوع في غزة في ازدياد.. والقيود الإسرائيلية لعرقلة المساعدات مستمرة

تتواصل معاناة سكان غزة مع كارثة شح الإمدادات الغذائية التي تهدد القطاع بمجاعة غير مسبوقة، من جراء القيود الإسرائيلية المشددة على وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وتواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خصوصًا إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين، خصوصًا مع نزوح أكثر من 1.3 مليون مواطن من شمال غزة إلى جنوبها، وتحديدًا إلى رفح.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد كشفت عن ارتفاع عدد الشهداء من سوء التغذية والجفاف في غزة إلى 25 شهيدًا، وذلك بعد وفاة شابة ورضيع يبلغ من العمر شهرين فقط نتيجة الجوع.
وحذرت منظمات أممية من خطر المجاعة الذي يهدد السكان، وحثت تل أبيب على عدم وضع العراقيل أمام إيصال الإمدادات الغذائية والدوائية إلى السكان. وبحسب الأمم المتحدة فإن المجاعة أصبحت حقيقة "ولم يعد من الممكن تفاديها" في قطاع غزة.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في بيان لها من "تعرض حياة الآلاف من الأطفال والرضع في قطاع غزة للخطر".
وقال منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارتن جريفيث، إن أكثر من 500 ألف شخص في غزة على شفا المجاعة، وإن الأطفال يموتون جوعًا.
ودعا المنسق الأممي في بيان نشره على حسابه على منصة إكس، إلى وقف إطلاق النار في غزة والالتزام الكامل بقواعد الحرب. وطالب "جريفيث" بتوفير نقاط دخول وطرق إمداد إضافية وحماية أفضل لقوافل المساعدات الإنسانية.
وأشار جوناثان كريكس، رئيس قسم الاتصالات في اليونيسيف، إلى أنه بسبب الوضع الأمني، فإن "هناك القليل جدًا من المساعدات تذهب إلى وسط القطاع وشماله. ما زلنا نقدر أن هناك 300 ألف شخص يعيشون هناك".
من ناحية أخرى، أشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن سوء التغذية "متفاقم بشكل خاص" في شمال قطاع غزة، الذي يتعرض إلى تدمير البنية التحتية ونقص في الماء والغذاء والدواء منذ بداية العدوان.