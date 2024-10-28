الرئاسة الفلسطينية تدين "التشريع الإسرائيلي" بشأن حظر الأونروا

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا لن يسمح به، مؤكداً أن القرار ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قراراً بتشكيل الأونروا.