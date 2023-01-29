إيران.. 3 انفجارات في مصنع ذخيرة بأصفهان

أفادت مصادر إخبارية عن سماع دوي انفجار في المحافظة الإيرانية أصفهان.
الانفجار وقع في أحد مراكز تصنيع الذخيرة التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان، وتحديداً بعد مدينة فرش بشارع الخميني.
وقالت وسائل إعلام إن الانفجار وقع في أحد مراكز تصنيع الذخيرة التابعة لوزارة الدفاع.
وبحسب بيان وكيل الأمن السياسي للمحافظة، لم تقع إصابات.
وبحسب التقارير، فقد تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مبنى وزارة الدفاع في أصفهان.
ونشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد بوقوع 3 انفجارات ضخمة في المصنع.
وباتت جميع الأنظمة المضادة للطائرات نشطة، وفي وضع الاستعداد، كما تمّ إخلاء المنطقة السكنية القريبة من المصنع بالكامل، وشاهد شهود عيان طائرات دون طيّار في السماء.