إيران.. 3 انفجارات في مصنع ذخيرة بأصفهان

وباتت جميع الأنظمة المضادة للطائرات نشطة، وفي وضع الاستعداد، كما تمّ إخلاء المنطقة السكنية القريبة من المصنع بالكامل، وشاهد شهود عيان طائرات دون طيّار في السماء.