الرئيس الجزائري يدعو "الجنائية الدولية" إلى مقاضاة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين

وذكر "تبون" في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية بالمحكمة العليا، أن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.