العالم

المنسق الأممي للإغاثة: غلق معابر غزة يعرّض المدنيين للتجويع والموت

لفت إلى منع إسرائيل دخول أو خروج أي شيء للقطاع منذ 3 أيام
مارتن جريفيث
مارتن جريفيث

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، اليوم (الخميس)، من أن المدنيين في قطاع غزة يتعرضون للتجويع والموت، وأن المنظمات الأممية ممنوعة من مساعدتهم بسبب غلق المعابر الرئيسة للقطاع.

وقال "جريفيث" عبر منصة "إكس": "على مدى 3 أيام متتالية، لم يُسمح لأحد أو لشيء بالدخول إلى غزة أو مغادرتها".

وأضاف: "إن إغلاق المعابر يعني عدم وجود وقود، يعني توقف الشاحنات والمولدات والمياه والكهرباء وتنقل الناس والبضائع، يعني عدم وجود مساعدات".

ولفت "جريفيث" إلى أن إمدادات الأمم المتحدة وطواقمها عالقة.

غزة
مارتن جريفيث

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