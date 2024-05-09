المنسق الأممي للإغاثة: غلق معابر غزة يعرّض المدنيين للتجويع والموت

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، اليوم (الخميس)، من أن المدنيين في قطاع غزة يتعرضون للتجويع والموت، وأن المنظمات الأممية ممنوعة من مساعدتهم بسبب غلق المعابر الرئيسة للقطاع.