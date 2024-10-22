انتشال جثمان هاشم صفي الدين في المريجة اللبنانية ومعه 23 شخصًا

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس في وقت متأخر مساء الثلاثاء إن القيادي الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية هاشم صفي الدين قُتل، مؤكدًا أن هاشم صفي الدين قُتل في غارة على الضاحية قبل نحو 3 أسابيع ومعه 23 شخصًا.