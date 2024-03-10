بولندا: دول بالناتو أرسلت قواتها لأوكرانيا.. وروسيا: لا يمكنهم التستر

ومن جهته، أعلن وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، أن بلاده لا تنوي إرسال قوات إلى أوكرانيا، مضيفًا: "سوف نساعد وندعم. وسوف ننقل الأسلحة. وهذا في الواقع كثير. وسندعم كل المبادرات التي تخدم أمن بولندا"، وفقًا لـ"العربية نت".