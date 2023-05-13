"بوريل" يطالب الاتحاد الأوروبي بتسريع إمداد أوكرانيا بالذخيرة بعيدة المدى

وأوضح "بوريل" أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أطْلَع نظراءَه في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في ستوكهولم، على حاجة كييف إلى المزيد من الدعم للدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي؛ وفقًا لـ"فرانس برس".