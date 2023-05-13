"بوريل" يطالب الاتحاد الأوروبي بتسريع إمداد أوكرانيا بالذخيرة بعيدة المدى

طالب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم "السبت"، دول الاتحاد الأوروبي بتسريع إمداد أوكرانيا بالذخيرة؛ لأن قواتها بحاجة إلى ألف قذيفة مدفعية يوميًّا في منطقة باخموت وحدها.
وأوضح "بوريل" أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أطْلَع نظراءَه في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في ستوكهولم، على حاجة كييف إلى المزيد من الدعم للدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وردًّا على سؤال حول كيفية تسريع الاتحاد الأوروبي للإمداد، قال "بوريل: "ينبغي على الدول الأعضاء تقديم إمدادات من مخزوناتها الخاصة وتطويع التحديات اللوجستية".
وبيّن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن أوكرانيا تحتاج بشكل خاص إلى ذخيرة بعيدة المدى؛ لأن الروس يشنّون عمليات قصف من مسافة بعيدة، ويجب أن يكون لدى الأوكرانيين القدرة على الوصول إلى النطاق نفسه.