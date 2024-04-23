اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي بشبهة تلقي "رشوة" تزيد عن مليون روبل

يذكر أن "إيفانوف" من مواليد 15 أغسطس 1975 في موسكو، وتخرج من كلية الرياضيات الحاسوبية والرياضيات بجامعة موسكو الحكومية عام 1997؛ وفي الفترة 1997-1999، عمل في مناصب عليا في المنظمات التجارية.