"تاجاني" يلغي زيارته لباريس.. تأزُّم العلاقات بين إيطاليا وفرنسا بعد إهانة "ميلوني"

وقال "تاجاني" على "تويتر": "لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقرّرًا مع الوزيرة كاترين كولونا، وإهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحقّ الحكومة وإيطاليا غير مقبولة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".