"تاجاني" يلغي زيارته لباريس.. تأزُّم العلاقات بين إيطاليا وفرنسا بعد إهانة "ميلوني"

ألغى وزيرُ الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، زيارةً كانت مقرّرة اليوم "الخميس" إلى باريس، بعد اتهام وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، رئيسةَ الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأنها "عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة في بلادها، التي تشهد أزمة هجرة بالغة الخطورة".
وقال "تاجاني" على "تويتر": "لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقرّرًا مع الوزيرة كاترين كولونا، وإهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحقّ الحكومة وإيطاليا غير مقبولة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وكان "دارمانان" قد قال لإذاعة "آر إم سيه": "إنّ السيدة ميلوني، حكومة اليمين المتطرّف التي اختارها أصدقاء السيدة مارين لوبن، عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة بعدما انتُخبت على هذا الأساس".
وأضاف: "نعم، هناك تدفُّق للمهاجرين، وخصوصًا للقاصرين، إلى جنوب فرنسا، وإيطاليا تتحمّل المسؤولية".