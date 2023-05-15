رئيس البرلمان العربي يستنكر اقتحام مقري السفارتين الكويتية والأردنية بالخرطوم

وتفصيلاً، أكد العسومي في بيان له أن تكرار الاقتحامات وأعمال التخريب التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية والقنصلية لأكثر من دولة عربية خلال الفترة الأخيرة في السودان، تتطلب من السلطات السودانية وجميع الأطراف المعنية توفير التأمين الكامل للبعثات الدبلوماسية والقنصلية لتسهيل قيامهم بأعمالهم في ظل هذه الظروف الحرجة.