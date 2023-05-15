رئيس البرلمان العربي يستنكر اقتحام مقري السفارتين الكويتية والأردنية بالخرطوم

استنكر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بشدة تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بالسفارة الكويتية لدى الخرطوم للاقتحام والتخريب، وتعرض مبنى سفارة الأردن في الخرطوم للتخريب، مؤكدًا أن هذه الأعمال تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية كافة التي تنظم عمل البعثات الدبلوماسية.
وتفصيلاً، أكد العسومي في بيان له أن تكرار الاقتحامات وأعمال التخريب التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية والقنصلية لأكثر من دولة عربية خلال الفترة الأخيرة في السودان، تتطلب من السلطات السودانية وجميع الأطراف المعنية توفير التأمين الكامل للبعثات الدبلوماسية والقنصلية لتسهيل قيامهم بأعمالهم في ظل هذه الظروف الحرجة.
وجدد رئيس البرلمان العربي، دعوته إلى جميع الأطراف بالاستجابة لدعوات التهدئة كافة، واللجوء إلى الحوار السلمي، والالتزام بما نص عليه إعلان جدة من أجل توفير الحماية للمدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.