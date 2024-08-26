الهيكل المزعوم.. ترويج "بن غفير" لبناء كنيس يهودي محل "الأقصى" في تحذير فلسطيني

وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التحريض الذي يمارسه "بن غفير" وأمثاله، خاصة إدخال ساحة الصراع في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها وقد لا تنتهي.