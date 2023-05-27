اشتباكات حدودية بين إيران وعناصر من حركة "طالبان"

اندلعت، اليوم السبت، اشتباكات بين عناصر من حركة "طالبان" وحرس الحدود الإيراني، بمحافظة كنج جنوبي أفغانستان.
وسائل الإعلام الأفغانية أكدت أن الاشتباك كان على الحدود المشتركة مع إيران، مشيرة إلى أنه وقع في منطقة ماككي ولسوالي بولاية نيمروز.
ونقلت "روسيا اليوم" عن وكالة "تسنيم" الإيرانية، أنباء وقوع اشتباك بين حرس الحدود وعناصر من حركة "طالبان"، ولم تذكر الأسباب.
وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت الأسبوع الماضي، أن 5 عناصر من قوات حرس الحدود الإيرانية، لقوا مصرعهم في اشتباك مع مسلحين في منطقة سراوان بمحافظة سیستان وبلوشستان، جنوب شرقي البلاد.