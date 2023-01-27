"ترامب" يبدأ حملته الانتخابية كمرشح جمهوري في نيوهامبشاير وساوث كارولينا.. غداً

وسيتوجه بعد ذلك إلى ولاية كارولينا الجنوبية، وهي ولاية ساعدت في تمهيد طريقه ليصبح مرشح الحزب الجمهوري في عام 2016، حيث من المتوقع أن يكشف عن مجموعة من المؤيدين له ويتطلع إلى تكرار أدائه السابق. وسيأتي أحد تلك التأييدات من السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، كما يخطط الحاكم الجمهوري هنري ماكماستر، والنائب الجمهوري المنتخب حديثاً راسل فراي، اللذان أيدا بالفعل حملة ترامب لعام 2024، للحضور كإظهار للدعم.