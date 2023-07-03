"الرئاسة الفلسطينية": العدوان المستمر على جنين جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل

ندّدت الرئاسة الفلسطينية بالعدوان المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين- شمالي الضفة الغربية، الذي خلف شهداء وعشرات الجرحى.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة؛ في بيان: "إن ما تقوم به حكومة الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها، جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكداً أن الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة، ما لم يشعر بهما الشعب الفلسطيني".
وأكّد أبوردينة؛ أن الشعب الفلسطيني، سيبقى صامداً في مواجهة هذا العدوان الغاشم، حتى دحر الاحتلال ونيل الحرية، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخُّل العاجل، لوقف الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين.