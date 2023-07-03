"الرئاسة الفلسطينية": العدوان المستمر على جنين جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة؛ في بيان: "إن ما تقوم به حكومة الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها، جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكداً أن الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة، ما لم يشعر بهما الشعب الفلسطيني".