مجلس حقوق الإنسان الأممي يعقد اجتماعًا طارئًا حول حرق وتدنيس المصحف الشريف

عقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، اجتماعًا طارئًا حول الأعمال المتكررة في حرق وتدنيس نُسخ من المصحف الشريف في عددٍ من الدول الأوروبية وغيرها من الدول في الحادي عشر من يوليو الجاري، وذلك في إشارة إلى التزايد المقلق في أعمال الكراهية تجاه الإسلام والمسلمين.