مجلس حقوق الإنسان الأممي يعقد اجتماعًا طارئًا حول حرق وتدنيس المصحف الشريف

عقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، اجتماعًا طارئًا حول الأعمال المتكررة في حرق وتدنيس نُسخ من المصحف الشريف في عددٍ من الدول الأوروبية وغيرها من الدول في الحادي عشر من يوليو الجاري، وذلك في إشارة إلى التزايد المقلق في أعمال الكراهية تجاه الإسلام والمسلمين.
وأفاد المندوب الدائم لباكستان في الأمم المتحدة بجنيف السفير خليل هاشمي بأن عقد هذا الاجتماع يمثل فرصة لإظهار وحدة المجلس والاحترام المتبادل بين أطرافه، داعيًا الدول إلى دعم نتائج المناقشة التي تحدد المسار للتصدي لأعمال الكراهية تجاه الإسلام والمسلمين والتحريض عليها.
جاء ذلك الاجتماع بعد أن تقدمت باكستان نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي.
ومن المقرر أن يتم تعديل برنامج عمل الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان ليشمل هذه المناقشة العاجلة.