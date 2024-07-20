استمرار وصول ضحايا قصف الاحتلال.. "ناصر الطبي" بغزة يبحث عن متبرعين بالدم

ويستمر القصف الإسرائيلي لمربعات سكنية ومنازل في مختلف أنحاء القطاع لليوم الـ288 من الحرب على غزة، التي أودت بحياة نحو 39 ألف شخص، وأوقعت أكثر من 89 ألف مصاب.