استمرار وصول ضحايا قصف الاحتلال.. "ناصر الطبي" بغزة يبحث عن متبرعين بالدم

ناشد بنك الدم في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، الفلسطينيين التبرع بالدم بشكل عاجل مع استمرار وصول ضحايا القصف الإسرائيلي إلى المجمع.
واستشهد 4 أشخاص، وأصيب آخرون إثر قصف للاحتلال استهدف منزلًا لعائلة الشريحي في مخيم النصيرات، بجانب 4 شهداء بينهم طفلان وإصابتان إثر قصف منزل لعائلة أبو جاسر في جباليا.
وفي قصف استهدف منزلًا لعائلة البطران في مخيم البريج، استشهد 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون، ولقي 5 أشخاص حتفَهم وأصيب 7 بجروح خطيرة في قصف لمنزل عائلة عياد في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.
ومع استمرار قصف الاحتلال استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون باستهداف منزل لعائلة أبو سدرة بجوار مسجد مراد الطلاع في مخيم 2 بالنصيرات وسط القطاع.
في غضون ذلك، وفق "روسيا اليوم"، استشهد 25 فلسطينيًّا بغارات للاحتلال استهدفت وسط وشمالي غزة الليلة الماضية، مع تواصل القصف المدفعي منذ فجر اليوم لمناطق متفرقة في القطاع.
وقال المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة: "نعاني وضعًا صحيًّا صعبًا جدًّا، وقسم العمليات قد يتوقف عن العمل لغياب المستلزمات الطبية".
وأضاف: "لا نستطيع تقديم الخدمة الطبية الضرورية للجرحى والمرضى، وهم يواجهون الموت بسبب قلة الخدمات الطبية".
ويستمر القصف الإسرائيلي لمربعات سكنية ومنازل في مختلف أنحاء القطاع لليوم الـ288 من الحرب على غزة، التي أودت بحياة نحو 39 ألف شخص، وأوقعت أكثر من 89 ألف مصاب.