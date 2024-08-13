بيان أمريكي "شديد اللهجة" بعد اقتحام الوزير الإسرائيلي "بن غفير" لباحات المسجد الأقصى

وفي التفاصيل، أوضح "بلينكن"، في بيان شديد اللهجة: "هذه الأعمال الاستفزازية لا تؤدي إلا إلى تفاقم التوتر في لحظة محورية يجب أن ينصب فيها كل التركيز على الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتهيئة الظروف اللازمة للاستقرار الإقليمي الأوسع".