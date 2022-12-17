التونسيون يدلون بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد

فتحت مراكز الاقتراع في تونس، اليوم "السبت"، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد.
وفي ظل غياب الأحزاب الرئيسية المعارضة، يتنافس 1058 مرشحًا، منهم 120 امرأة فقط، على 161 مقعدًا؛ وفقًا لـ"رويترز".
وهناك عشرة مرشحين دون منافس من بينهم سبعة في الداخل وثلاثة يختارهم الناخبون بالخارج، كما أن هناك سبعة مقاعد أخرى يختارها الناخبون بالخارج دون مرشحين أصلًا.
ويستند انتخاب البرلمان الجديد، إلى حد كبير، إلى دستور جديد تم إقراره بعد استفتاء شهد مشاركة ضعيفة في يوليو "تموز"، وضعه الرئيس قيس سعيد لإعادة تونس إلى النظام الرئاسي.