التونسيون يدلون بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد

وهناك عشرة مرشحين دون منافس من بينهم سبعة في الداخل وثلاثة يختارهم الناخبون بالخارج، كما أن هناك سبعة مقاعد أخرى يختارها الناخبون بالخارج دون مرشحين أصلًا.