"حركة الجهاد": أسرنا أكثر من 30 إسرائيليًّا.. ولن يعودوا إلا بتحرير أسرانا

وأتى هذا الإعلان بعد أن دخلت مصر على خط الوساطة بين الطرفين؛ فقد أفاد مصدر سياسي مطلع بأن القاهرة تجري مفاوضات مع حماس من أجل إطلاق سراح الإسرائيليين، الذين اقتيدوا إلى قطاع غزة من قِبل كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، وفق ما نقلت القناة الإسرائيلية الـ12، دون التطرق إلى أسرى حركة الجهاد، موضحًا أن المباحثات تتركز على كبار السن والأطفال في الوقت الحالي، إلا أن أي تصريح رسمي في هذا الإطار لم يصدر بعد عن السلطات المصرية، التي دعت أمس السبت إلى التهدئة وخفض التصعيد، مؤكدة العمل على هذا الهدف.