بينهم السفير الروسي.. انفجار لغم في سيارة مرافقة لموكب دبلوماسي بباكستان

وتفصيلاً، ذكر بيان السفارة في "تليغرام": "في الطريق من مينغورا إلى الفندق، انفجر لغم في السيارة المرافقة للموكب، وأصيب عددٌ من ضباط الشرطة، ولم يصب ممثلو السلك الدبلوماسي".