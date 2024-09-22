بينهم السفير الروسي.. انفجار لغم في سيارة مرافقة لموكب دبلوماسي بباكستان

انفجرت سيارة مرافقة لموكب السفير الروسي لدى باكستان، ألبرت خوريف، بسبب لغم في شمال باكستان، حسبما أفادت السفارة الروسية في باكستان.
وتفصيلاً، ذكر بيان السفارة في "تليغرام": "في الطريق من مينغورا إلى الفندق، انفجر لغم في السيارة المرافقة للموكب، وأصيب عددٌ من ضباط الشرطة، ولم يصب ممثلو السلك الدبلوماسي".
يُشار إلى أن خوريف كان في شمال باكستان ضمن وفد سفراء عدد من الدول، حيث شارك في منتدى لتنمية السياحة في وادي سوات بمحافظة خيبر بختونخوا، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة الباكستانية.
وقالت الشرطة الباكستانية إن انفجارًا استهدف موكبًا لدبلوماسيين أجانب كانوا يزورون شمال غربي البلاد اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل شرطي من طاقم الحراسة، وفقًا للعربية نت.
وقال زاهد الله خان ضابط شرطة منطقة سوات إن الدبلوماسيين كانوا يزورون المنطقة بدعوة من الغرفة التجارية المحلية، مضيفًا : "أصابت قنبلة مزروعة على جانب الطريق طاقم الحراسة الذي كان يتقدم الموكب"، مشيرًا إلى إصابة أربعة أفراد شرطة آخرين.
وقالت الشرطة إن جميع الدبلوماسيين، وعددهم 10 تقريبًا، بخير وفي طريقهم للعودة إلى إسلام آباد.
وقال نائب المفتش العام للشرطة محمد علي جاندابور لرويترز إن جميع الدبلوماسيين "بخير (ونجوا) من الهجوم ونُقلوا إلى مكان آمن قبل عودتهم إلى إسلام آباد"، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.