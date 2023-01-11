محققون من 3 دول يصلون لبنان للتحقيق في شبهات فساد منسوبة لحاكم المصرف المركزي

أعلن وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، اليوم "الأربعاء"، أن محققين أوروبيين سيصلون إلى لبنان في 16 يناير "كانون الثاني" الجاري، في إطار تحقيق عابر للحدود في تهم فساد ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وبيّن "خوري" للصحفيين أن لبنان تلقى طلبات تعاون قضائية من كل من ألمانيا ولوكسمبورج وفرنسا، بالحضور إلى لبنان ومباشرة تحقيقات قضائية بأنفسهم، ولاسيما استجواب أشخاص وسماع إفادات شهود فيما يتعلق بالجرائم المالية المشتبه بها؛ وفقًا لـ"رويترز".
من جانبه أوضح مصدر قضائي كبير أن المحققين الأوروبيين سيسعون لاستجواب أناس يتولون مناصب في مصرف لبنان، ومسؤولين ماليين لبنانيين آخرين، ورؤساء عدة بنوك تجارية بارزة كشهود.
وأضاف أن شخصًا واحدًا فقط، وهو يملك شركة تحويل أموال، سيتم استجوابه كمشتبه به في القضية، ومن المحتمل ألا يتم استجواب "سلامة" في الجولة الأولى.
وذكر المصدر أن المحققين طلبوا معلومات حساب مصرفي من القضاء اللبناني، ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيتم منحهم حق الوصول إلى البيانات.