استمرار انتفاضة إيران.. رياضيون وفنانون يواصلون دعمهم للشعب

من ناحية أخرى، وفي رسالة بالفيديو أشار الممثل محمد عمراني، إلى مقتل مراهقين وشباب على يد النظام الإيراني، مع إشارة ضمنية إلى رسالته السابقة وردود فعل مؤيدي النظام عليها، وقال: "بعض المواطنين الأعزاء قال لي: أيها الرجل العجوز الغبي! أنت على حافة القبر، لماذا لا تصمت؟ رغم أنني لست أكبر سناً من السيد (أحمد) جنتي، إلا أنكم على حق، موتي ليس ببعيد، لهذا السبب أريد التخلص من الخوف والقلق الذي وضعتموه في حياتي في هذه السنوات وأموت بسلام".