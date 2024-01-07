كتائب القسام: أوقعنا قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط غزة

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على غزة، خلفت حتى الأحد 22 ألفًا و835 قتيلاً، و58 ألفًا و416 جريحًا، ودمارًا هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.