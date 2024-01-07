كتائب القسام: أوقعنا قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء أمس الأحد، إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي إثر استهدافهم في مناطق القتال بقطاع غزة.
وتفصيلاً، قالت "القسام" في بيان، نشرته على منصة تلغرام، إن مقاتليها بعد "عودتهم من خطوط القتال شرق البريج (وسط القطاع) أكدوا إيقاع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بعد استهداف دبابتَيْن من نوع ميركافا وجرافة عسكرية بقذائف الياسين 105".
وأضافت بأن المقاتلين تمكنوا من "تفجير نفقين في جنود الاحتلال، وحقل ألغام في قوة راجلة مكونة من 7 جنود"، وفقًا لـ"الأناضول".
وأوضحت "القسام" أن كتائبها "دكت حشود العدو المتوغلة في منطقة المحطة بمدينة خان يونس جنوبًا بقذائف الهاون".
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على غزة، خلفت حتى الأحد 22 ألفًا و835 قتيلاً، و58 ألفًا و416 جريحًا، ودمارًا هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.