انهيار أرضي يودي بحياة 12 شخصًا ويفقد 30 آخرين في ميناء نهري بوسط البيرو

قارب ركاب كان يحمل 50 شخصًا جرفته التربة بفعل تآكل ضفة نهرية في الأمازون
"أرشيفية"
قُتل 12 شخصًا وفُقد 30 آخرون اليوم، إثر انهيار أرضي مفاجئ في ميناء إيباريا النهري بمنطقة أوكايالي الواقعة في غابات الأمازون وسط جمهورية البيرو.

وأفادت وكالة الأنباء البيروفية "أندينا"، نقلًا عن الشرطة، أن الانهيار تسبّب في جرف قاربي ركاب كانا راسيين على ضفة النهر، ما أدى إلى غرقهما بالكامل.

وأوضح المركز الوطني لعمليات الطوارئ أن الحادث وقع عند الفجر نتيجة تآكل ضفة النهر، مشيرًا إلى أن أحد القاربين لم يكن يحمل ركابًا، في حين كان على متن القارب الثاني نحو 50 شخصًا.

وأكد المركز أنه تم طلب دعم البحرية البيروفية لعمليات البحث والإنقاذ، فيما لا تزال الجهود مستمرة للعثور على المفقودين وانتشال الضحايا.

