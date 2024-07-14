بسبب استمرار مجازر الاحتلال.. قيادي بحماس: الحركة قرّرت وقف المفاوضات

وقال قيادي كبير في الحركة، اليوم الأحد، إن الحركة "أبدت مرونة كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق وإنهاء العدوان، وهي مستعدة لاستئناف المفاوضات عندما تتوافر الجدية لدى حكومة الاحتلال للتوصل لاتفاق وقف النار وصفقة تبادل للأسرى".