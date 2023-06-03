وسط غياب أي أفق للتهدئة.. قصف جوي ومدفعي يهز الخرطوم

هزّ القصف الجوي والمدفعي الخرطوم، اليوم (السبت)، بغياب أي أفق للتهدئة في نزاع دخل أسبوعه الثامن ويواصل حصد الضحايا.
وأوضح سكان في الخرطوم أن الطيران الحربي العائد للجيش قصف مناطق في جنوب الخرطوم، وردّت عليه نيران المضادات الأرضية من مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جانبهم، بين شهود أن قصفًا مدفعيًا سُمِع في ضاحية أم درمان شمال الخرطوم، وسقطت قذائف في حي الصحافة بجنوب العاصمة، ما أدى إلى إصابات بين المدنيين.
وسجّلت اشتباكات حول مدينة كتم بولاية شمال دارفور الواقعة شمال الفاشر عاصمة الولاية.