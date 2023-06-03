وسط غياب أي أفق للتهدئة.. قصف جوي ومدفعي يهز الخرطوم

من جانبهم، بين شهود أن قصفًا مدفعيًا سُمِع في ضاحية أم درمان شمال الخرطوم، وسقطت قذائف في حي الصحافة بجنوب العاصمة، ما أدى إلى إصابات بين المدنيين.