الفكرة ليست مستبعدة.. "الجيش الأمريكي" ينفي وجود خطط لنقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا

أوضح وزير القوات الجوية الأمريكية، فرانك كيندال؛ أن بلاده ليست لديها أيُّ خططٍ لنقل مقاتلات من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا في المستقبل القريب.
وقال كيندال؛ في مقابلة أجرتها معه صحيفة "هلسنغين سانومات" الفنلندية: "لا أعرف شيئاً عن ذلك. لكن الفكرة ليست مستبعدة"، مضيفاً أن احتياجات أوكرانيا الفورية ستتم تلبيتها من خلال المساعدة الحالية التي تقدمها دول "الناتو"، مثل الدنمارك وهولندا.
وأشار كيندال؛ وفق "روسيا اليوم"، إلى أن "الولايات المتحدة تساعد على تدريب الطيّارين مع شركائنا، وسيتم إحراز تقدُّمٍ كبيرٍ في التدريب خلال العام المقبل".
وذكرت الصحيفة أن كيندال؛ و10 من موظفي مكتبه، كانوا في فنلندا في زيارةٍ استغرقت يومَيْن، في إطار جولةٍ لدول "الناتو" الواقعة في منطقة بحر البلطيق.
وأكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ في وقتٍ سابقٍ أن تزويد كييف بأسلحة جديدة، بما في ذلك طائرات "إف-16"، لن يغيّر الوضع على الجبهة، بل سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع.
وقال بوتين؛ إن الجيش الروسي "سيحرق "إف-16" في أوكرانيا وسيفكّر في ضربها بقواعدها في الدول التي قد تنطلق منها".