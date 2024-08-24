الفكرة ليست مستبعدة.. "الجيش الأمريكي" ينفي وجود خطط لنقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا

وقال كيندال؛ في مقابلة أجرتها معه صحيفة "هلسنغين سانومات" الفنلندية: "لا أعرف شيئاً عن ذلك. لكن الفكرة ليست مستبعدة"، مضيفاً أن احتياجات أوكرانيا الفورية ستتم تلبيتها من خلال المساعدة الحالية التي تقدمها دول "الناتو"، مثل الدنمارك وهولندا.