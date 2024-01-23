للمرة الثانية.. "حزب الله" يستهدف قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم (الثلاثاء)، أنه استهدف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في شمال إسرائيل، رداً على الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل مؤخراً في المنطقة.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن صافرات الإنذار دوت للمرة الثالثة خلال ساعة واحدة في بلدات بالقرب من الحدود مع لبنان.
وأضافت الصحيفة، أنه أمكن سماع صافرات الإنذار في بلدات كفار هوشن وصفصوفا، وزيفون، وساسا، وشيفر.
وتضم قاعدة ميرون منشأة عسكرية تتولى عمليات المراقبة الجوية لسلاح الجو الإسرائيلي.
وكان "حزب الله" قد قصف قاعدة ميرون في السادس من شهر يناير الجاري بعشرات الصواريخ، رداً على اغتيال إسرائيل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري في بيروت.