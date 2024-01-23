للمرة الثانية.. "حزب الله" يستهدف قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم (الثلاثاء)، أنه استهدف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في شمال إسرائيل، رداً على الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل مؤخراً في المنطقة.