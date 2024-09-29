بعد اغتيال "نصر الله".. "بايدن": يجب تجنب اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد على "وجوب تجنب" اندلاع نزاع إقليمي في الشرق الأوسط، حيث قال في رده على سؤال لصحافي عن الحاجة إلى تفادي نزاع إقليمي: "ينبغي أن يحصل ذلك، يجب فعلاً تجنب ذلك".