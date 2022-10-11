"العليا البريطانية" تنظر في طلب تنظيم استفتاء لاستقلال إسكتلندا دون موافقة لندن

تنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة اليوم (الثلاثاء) وغداً في شرعية الطلبات الأسكتلندية لتنظيم استفتاء جديد في 2023 حول الاستقلال من دون موافقة حكومة لندن.
وتسعى حكومة نيكولا ستورجن القومية في أدنبرة إلى تنظيم استفتاء جديد يجيب الناخبون فيه على سؤال "هل يجب أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وذكرت "ستورجن" خلال المؤتمر السنوي للحزب الوطني الاسكتلندي، أن جلسات الاستماع في المحكمة العليا لم تكن لتصبح ضرورية؛ لو احترمت حكومة المملكة المتحدة في وستمنستر الديموقراطية الاسكتلندية.
وأضافت أن المسألة كانت ستنتهي في المحكمة عاجلًا أم آجلًا، ومن الأفضل برأيي أن يكون عاجلًا.
وأوضحت أنه إذا حكمت المحكمة بالطريقة التي نأملها، سيكون هناك استفتاء على الاستقلال في 19 أكتوبر من العام المقبل.