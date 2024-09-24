"ساحة تدريب ومنصات انطلاق للهجمات".. لماذا أصبحت منطقة غرب أفريقيا بؤرة ساخنة للإرهاب العالمي؟

ولم يعد لدى القوى الغربية التي استثمرت في السابق في محاولة دحر الإرهابيين، سوى القليل جدًّا من القدرات على الأرض، وخاصة أن المجلس العسكري في النيجر أمر الولايات المتحدة العام الماضي بمغادرة قاعدة مترامية الأطراف للطائرات دون طيار في أغاديز، وقد استخدمت القوات الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" الطائرات دون طيار لتعقب الإرهابيين، وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء مثل الفرنسيين، الذين شنوا غارات جوية ضد المسلحين، وجيوش غرب أفريقيا.