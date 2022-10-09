هجوم صاروخي فاشل على قاعدة للجيش الأمريكي شمال سوريا

أعلن الجيش الأمريكي أن قواتٍ مجهولة الهوية أطلقت صاروخًا على قاعدة تستضيف قوات أمريكية وقوات محلية شريكة في سوريا؛ لكنه لم يتسبب في حدوث إصابات أو أضرار؛ بحسب ما ذكرته "رويترز" اليوم (الأحد).
وأفاد الجيش في بيان مقتضب بأن الصاروخ وهو من عيار 107 مليمترات، لم يكن له أي تأثير داخل القاعدة الواقعة في شمال شرق سوريا.
من جهتها، أوضحت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، أنه عُثِر على صواريخ إضافية في موقع الإطلاق.
ولم تذكر القيادة المركزية الجهةَ التي تعتقد أنها مسؤولة عن الهجوم الفاشل.
ووقع الهجوم بعد يومين فقط من غارة جوية غير معتادة بطائرة هليكوبتر أمريكية على قرية تسيطر عليها قوات الحكومة في شمال شرق سوريا، أدت إلى مقتل أحد أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي الخميس الماضي، وبعد ذلك بساعات وقعت ضربة جوية أمريكية أخرى تسببت في مقتل اثنين آخرين من أعضاء التنظيم.