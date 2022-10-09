هجوم صاروخي فاشل على قاعدة للجيش الأمريكي شمال سوريا

ووقع الهجوم بعد يومين فقط من غارة جوية غير معتادة بطائرة هليكوبتر أمريكية على قرية تسيطر عليها قوات الحكومة في شمال شرق سوريا، أدت إلى مقتل أحد أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي الخميس الماضي، وبعد ذلك بساعات وقعت ضربة جوية أمريكية أخرى تسببت في مقتل اثنين آخرين من أعضاء التنظيم.