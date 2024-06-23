الاحتلال الإسرائيلي يكثّف عمليات القصف على مدينة رفح

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن الاحتلال يواصل تدمير مئات المنازل في الحي السعودي غرب مدينة رفح وتدمير الشوارع والبنية التحتية؛ لافتة النظر إلى أن دبابات الاحتلال أغلقت بالكامل المنطقة الغربية من المدينة، وقامت بتهجير الفلسطينيين من منطقة المواصي، بعد أن ارتكبت مجازر بحق مئات النازحين، أسفرت خلال اليومين الماضيين عن استشهاد أكثر من ٥٠ فلسطينيًّا.