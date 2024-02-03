قلق متزايد في سيول.. "بيونغ يانغ" تختبر صواريخ كروز برؤوس حربية "كبيرة"

اختبرت كوريا الشمالية صواريخَ كروز، بالإضافة إلى صواريخ أرض جو جديدة، قبالة ساحلها الغربي في الثاني من فبراير الجاري، وقامت بإطلاق وابل من الأسلحة التي قالت إنها تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية.