قلق متزايد في سيول.. "بيونغ يانغ" تختبر صواريخ كروز برؤوس حربية "كبيرة"

اختبرت كوريا الشمالية صواريخَ كروز، بالإضافة إلى صواريخ أرض جو جديدة، قبالة ساحلها الغربي في الثاني من فبراير الجاري، وقامت بإطلاق وابل من الأسلحة التي قالت إنها تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية.
وقالت كوريا الشمالية: إنها اختبرت إطلاق صواريخ كروز "مزودة برؤوس حربية جديدة كبيرة الحجم"، بالإضافة لنوع جديد من الصواريخ المضادّة للطائرات؛ ممّا يزيد من وتيرة الاختبارات التي أثارت قلق كوريا الجنوبية.
ووفق "سكاي نيوز عربية": يمثّل الإطلاقُ الذي تم أمس الجمعة، المرةَ الرابعة خلال ما يزيد قليلًا على أسبوع، التي تطلق فيها بيونغ يانغ مثل هذه الصواريخ.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: إن "هذه الاختبارات تعدُّ جزءًا من الأنشطة العادية للإدارة العامة ووكالة تطوير الدفاع الخاضعة لولايتها لتطوير تكنولوجيا أنظمة الأسلحة الجديدة في جوانب مختلفة؛ مثل وظيفتها وأدائها وتشغيلها، ولا علاقة لها بالوضع في المنطقة".
وعادة ما تعلّق وكالة الأنباء المركزية على التجارب الصاروخية بعد يوم واحد من الإطلاق.
ويأتي الإطلاق الأخير بعد 3 أيام فقط من إجراء كوريا الشمالية اختبارًا لصاروخ كروز الاستراتيجي "هواسال-2" قبالة الساحل الغربي.
وقالت كوريا الشمالية يوم 24 يناير: إنها اختبرت إطلاق عدد غير محدد من صواريخ كروز "بولهواسال-3-31" من ساحلها الغربي لأول مرة.
كما أُطلق صاروخا كروز من غواصة يوم الأحد فوق البحر الشرقي، ثم أُوضِح في وقت لاحق أنهما صاروخا كروز من طراز "بولهواسال-3-31".