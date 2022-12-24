"محاكمات إيران الصورية للمحتجين".. استئناف حكم بإعدام اثنين أحدهما مُغَنٍّ!

وأعدمت إيران اثنين من المحتجين هذا الشهر، وهما محسن شكاري (23 عامًا) بعد اتهامه بقطع طريق رئيسي في سبتمبر وجرح عنصر من قوات الباسيج شبه العسكرية بسكين، ومجيد رضا رهنورد (23 عامًا) الذي اتُّهِم بطعن اثنيْن من قوات الباسيج حتى الموت، وتم شنقه علنًا على رافعة بناء.