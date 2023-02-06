دقيقة من الرعب.. فيديوهات ترصد ما فعله زلزال "كهرمان مرعش"

ودُمّرت مبان في كثير من المدن في جنوب شرق تركيا، بما في ذلك أديامان وديار بكر، بحسب قناة إن تي في التركيّة الخاصّة، ما أثار مخاوف من وجود مزيدٍ من الضحايا.