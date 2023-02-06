العالم
دقيقة من الرعب.. فيديوهات ترصد ما فعله زلزال "كهرمان مرعش"
انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر مبانيَ مدمّرة في مدن عدّة جنوب شرقي تركيا من جرّاء الزلزال القوي الذي هزّ البلاد.
وشاهد مراسل "فرانس برس" في ديار بكر، المدينة الكبيرة في جنوب شرق البلاد، مبنى منهارًا، ورجال إنقاذ يعملون على إخراج أشخاص من تحت الأنقاض.
وعلى تويتر، شارك مستخدمو الإنترنت الأتراك هويّات وأماكن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض في مدن عدّة في جنوب شرق البلاد.
وقال رئيس بلديّة أضنة زيدان كارالار؛ إنّ مبنيَين من 17 طبقة و14 طبقة دُمّرا، وفق ما نقلت عنه قناة "تي آر تي"، وفق سكاي نيوز .
ودُمّرت مبان في كثير من المدن في جنوب شرق تركيا، بما في ذلك أديامان وديار بكر، بحسب قناة إن تي في التركيّة الخاصّة، ما أثار مخاوف من وجود مزيدٍ من الضحايا.