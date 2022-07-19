الأمن السوداني يفرق آلاف المتظاهرين من قبيلة الهوسا في الخرطوم

أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع أثناء مسيرة شارك فيها آلاف المتظاهرين من قبيلة الهوسا في وسط الخرطوم، اليوم "الثلاثاء"، بعد أيام من اشتباكات قبلية أدت إلى مقتل العشرات في ولاية النيل الأزرق الجنوبية.