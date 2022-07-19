الأمن السوداني يفرق آلاف المتظاهرين من قبيلة الهوسا في الخرطوم

أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع أثناء مسيرة شارك فيها آلاف المتظاهرين من قبيلة الهوسا في وسط الخرطوم، اليوم "الثلاثاء"، بعد أيام من اشتباكات قبلية أدت إلى مقتل العشرات في ولاية النيل الأزرق الجنوبية.
وانتشرت الشرطة وقوات الاحتياطي المركزي والجيش على طول شارع المطار في الخرطوم للتصدّي للاحتجاجات.
ورفع المتظاهرون لافتات وردّدوا شعارات تدعو إلى إنهاء ما وصفوه بـ"اضطهاد" أبناء قبيلة الهوسا.
وذكر متظاهر يدعى هارون يبلغ من العمر 22 عامًا، أن هذه ليست مظاهرات محاولة للوصول إلى القصر الجمهوري للمطالبة برفع الظلم عن الهوسا؛ وفقًا لـ"رويترز".
واشتعلت التوترات بين الهوسا والفونج بعد اتهامات من الفونج، الذين يسكنون ولاية النيل الأزرق منذ وقت طويل، بأن الهوسا يحاولون اقتطاع أجزاء من أرضهم.