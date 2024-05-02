إذاعة الجيش الإسرائيلي: الأجهزة الأمنية تبحث بدائل لاجتياح رفح إذا لم يتم

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، أن الأجهزة الأمنية تبحث بدائل، لعملية واسعة النطاق في رفح، إذا لم تتم هذه العملية.
وأضافت الإذاعة أن الأجهزة الأمنية ترى أنه في كل الأحوال يجب تنفيذ عملية محددة الهدف على الحدود بين غزة ومصر، لقطع طرق التهريب أمام حركة "حماس".
ونقلت الإذاعة عن مصادر إسرائيلية لم تسمها أن "تل أبيب ستكون مستعدة للنظر بشكل إيجابي في انسحاب كامل من محور نيتساريم، الذي يربط شرق قطاع غزة بغربه والذي يسيطر عليه الجيش".
وأشارت المصادر أن "هذا ثمن باهظ قد توافق إسرائيل على دفعه كجزء من تنازلات في الصفقة".