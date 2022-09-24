هربوا من الفقر للهلاك.. ارتفاع حصيلة "قارب الموت" اللبناني إلى 91 قتيلًا

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم: إن الأهالي تمكنوا من العثور على مزيد من الجثث تطفو على سطح ماء البحر بالقرب من مدينة بانياس ضمن محافظة طرطوس على الساحل السوري، في ظل تقاعس النظام السوري عن القيام بواجباته، وبذلك يرتفع إلى 91 تعداد الأشخاص الذين فارقوا الحياة غرقًا في عرض البحر، بينما لا يزال مصير العشرات مجهولًا.