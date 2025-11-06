روسيا .. مدفيديف يسخر من تصريحات ترامب حول التجارب النووية

سخر دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تحدث فيها عن نية واشنطن استئناف التجارب النووية.
وكتب مدفيديف على منصة "إكس" قائلاً إن "ترامب ربما لا يعرف ما يقصده بتلك التصريحات"، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصريحات قد تدفع موسكو إلى إعادة النظر في موقفها من تجارب الأسلحة النووية.
وكان ترامب قد أكد أنه وجّه وزارة الدفاع لإجراء اختبارات مماثلة لتلك التي تجريها روسيا والصين، قبل أن يصرّح لاحقًا بأنه يسعى للتعاون مع البلدين في خطة لنزع السلاح النووي.
وفي المقابل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستعيد النظر في التزاماتها إذا نفذت واشنطن ما قاله ترامب.