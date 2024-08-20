نشرة الأداء المالي.. مليار دولار فائض الميزانية العمانية في النصف الأول 2024

وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العمانية إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 3% مسجلًا نحو 3 مليارات و362 مليون ريال عماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و257 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، ومتوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون و3 آلاف برميل يوميًّا؛ ويعزى ذلك إلى منهجية تحصيل شركة طاقة عمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.