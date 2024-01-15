إسرائيل: الفلسطينيون سيحكمون قطاع غزة بعد انتهاء الحرب على حركة حماس

وردًّا على الهجوم توعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وتشن منذ ذلك الحين حملة مكثفة من القصف والغارات المدمرة، أرفقتها بهجوم بري بدءًا من 27 أكتوبر الفائت؛ ما أسفر حتى الآن عن مقتل 24100 فلسطيني، و60834 جريحًا، غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.