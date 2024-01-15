إسرائيل: الفلسطينيون سيحكمون قطاع غزة بعد انتهاء الحرب على حركة حماس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الاثنين إن الفلسطينيين سيتولون حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وفي التفاصيل، قال غالانت في مؤتمر صحفي: "يعيش الفلسطينيون في غزة؛ وبالتالي سيحكمها الفلسطينيون في المستقبل. يجب أن تنبثق حكومة غزة المستقبلية من قطاع غزة".
وأضاف: "في نهاية الحرب لن يكون هناك تهديد عسكري من غزة. لن تكون حماس قادرة على الحكم والعمل كقوة عسكرية في قطاع غزة"، وفقًا لـ"العربية نت".
وأشار إلى أن الحكومة المستقبلية ستكون "بديلاً مدنيًّا"، مشددًا في الوقت ذاته على أن قواته ستتمتع بـ"حرية العمل" بشكل يهدف لحماية الإسرائيليين.
وتخوض حركة حماس التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007 حربًا مع إسرائيل بعدما شن مقاتلوها هجومًا على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر.
وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 1140 شخصًا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد وكالة فرانس برس استنادًا إلى أحدث الأرقام الإسرائيلية.
وردًّا على الهجوم توعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وتشن منذ ذلك الحين حملة مكثفة من القصف والغارات المدمرة، أرفقتها بهجوم بري بدءًا من 27 أكتوبر الفائت؛ ما أسفر حتى الآن عن مقتل 24100 فلسطيني، و60834 جريحًا، غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
ويعاني سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون، الذين نزح أكثر من 85 % منهم، حسب الأمم المتحدة، أزمة إنسانية كارثية، وبات معظمهم على شفير المجاعة وفق الوكالات الدولية، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والوقود والأدوية، فيما لا تدخل المساعدات الإنسانية إلا بكميات ضئيلة جدًّا بالرغم من صدور قرار بهذا الصدد عن الأمم المتحدة.